اليابان – أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى، لمدة شهر واحد تقريبا، لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

إلى ذلك قال آبي أمام البرلمان في وقت سابق من اليوم، “هذا المساء، أنوي عقد اجتماع للحكومة وإعلان حال الطوارئ، لأن الوضع الحالي يؤثر بشدة على حياة الناس والاقتصاد”.

وكشف آبي النقاب عن حزمة تحفيز (990 مليار دولار) وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.

وستسمح حال الطوارئ التي ستدوم لشهر مبدئيا، لسلطات المناطق المعنية بالطلب من السكان البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، وتفادي الخروج غير الضروري، ومن بعض المتاجر أن تغلق أبوابها موقتا.

وقد تفرض مناطق أخرى لاحقا تدابير مماثلة إذا تطلب الأمر ذلك، بحسب وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا.

ولا يسمح النظام في اليابان بفرض تدابير حجر إلزامية، ولا عقوبات بحق المخالفين.

ويعتمد النظام بشكل كبير على روح المواطنة التي يتحلى بها اليابانيون المؤيدون بغالبيتهم لفرض حال الطوارئ، وفق استطلاع أجرته قناة “تي بي إس” الخاصة.

ولا يزال انتشار الوباء محدودا في الأرخبيل حتى الآن، لكن الإصابات بدأت ترتفع بوضوح منذ أسبوعين، ما زاد المخاوف من ازدحام المستشفيات، ودفع حكومة آبي إلى تعزيز إجراءاتها.

وبحسب آخر حصيلة، أصيب حتى الآن بفيروس كورونا أكثر من 3900 شخص وتوفي أكثر من 90.

المصدر: وكالات