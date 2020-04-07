البعثة أشارت في بيان بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الأطراف المتناحرة في جميع أنحاء العالم على إلقاء السلاح دعماً للمعركة الأكبر ضد “كوفيد 19″ والذي يعد الآن العدو المشترك الذي يهدد البشرية جمعاء ودعوته إلى وقف إطلاق نار فوري في جميع أنحاء العالم للتركيز معاً على الكفاح الحقيقي من أجل الحياة.

وطالبت البعثة من الليبيين كافة الاتحاد ضد فيروس كورونا لتحقيق رغبتهم بالسلام في ليبيا وحول العالم على وجه السرعة حتى تتمكن البشرية من التصدي لكوفيد 19.