ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الاثنين اجتماعا مع وزير التعليم فوزي بومريز لبحث خطط بديلة للقطاع المتوقف عن العمل بسبب الأزمة الراهنة وذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها الرئيس لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية وضع خطة بديلة لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل ما تمر به البلاد وكافة دول العالم بسبب وباء كورونا وبحث الحلول المقترحة والممكنة على أن تقدم الوزارة خطتها الأسبوع المقبل.

ومن جانبه،طمأن بومريز الثني على كافة الخطط البديلة التي درستها الوزارة ومن بينها تنفيذ التعليم عن بعد لمراحل التعليم الأساسي بشقيه والتعليم الثانوي العلمي والأدبي.

ووفقا للوزير فإن الخطة تهدف الإبقاء على التواصل مع الطلاب من خلال بث الدروس التعليمية المقررة في مختلف المناهج،مشيراً إلى أن الوزارة وضعت الخطط التي تضمن استكمال العام الدراسي بعد انتهاء مخاطر هذه الجائحة وعودة الدراسة وفق جدول زمني مكثف يضمن عدم ضياع العام الدراسي على الطلبة.

ومن جهة أخرى، أطلع وزير التعليم رئيس الحكومة على نتائج الزيارة التي أجراها لمناطق الواحات والكفرة،موضحاً أن الزيارة تضمنت سير العمل في تلك المناطق وكيفية تذليل الصعاب لضمان سير العمل على أكمل وجه.

كما بحث الاجتماع آليات إيجاد حلول لتأخر صرف مرتبات عقود المعلمين المتعاقد معهم سد العجز الحاصل في القطاع.