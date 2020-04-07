ليبيا – رأى عميد بلدية زوارة فرحات أبو الشواشي أن توزيع مخصصات البلديات من ميزانية الطوارئ التي خصصها المجلس الرئاسي للبلديات لمواجهة جائحة كورونا غير عادلة.

أبو الشواشي أوضح في مقابلة مع شبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأثنين أن الأسس التي وضعت لتوزيع هذه الميزانية لم تأخذ بعين الاعتبار أن بلدية زوارة بها منفذ بري كبير رأس اجدير ومطار وهذا يجعلها منطقة عبور منظم أو غير منظم ويمكن أن يشكل خطرا مباشرا لتسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا ما يهدد المدينة صحيا بشكل خاص والبلاد كافة.

وأضاف:” أن القيمة المخصصة لبلدية زوارة وقدرها 450 ألف دينار وعلى سبيل المثال ما صرف خلال الأسبوعين الماضيين على الدوريات من تكاليف أكثر من هذه القيمة”.

وتابع:” أن الرئاسي لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلديات الحدودية إضافة إلى أنه خصص قيما مالية لبلديات تحارب فينا يخصص لها سيذهب إلى حفتر وهذا يشكل لدينا استياء كبيرا، لاشك أننا نقدر موقف الحكومة باعتبارها حكومة لكل الليبيين لكن عليه أن يعي أنهم يقاتلوننا”.

وبشأن التجهيزات التي وصلت للبلدية من صحة الوفاق ،قال عميد البلدية :”مازلنا في الانتظار وبحسب معلوماتنا فإن وزارة الصحة بدأت في تجهيز البلديات التي سجلت بالفعل حالات إصابة بفيروس كورونا في طرابلس ومصراتة، ومن ثم ستشرع في تجهيز بقية البلديات الأخرى”.

وأكمل حديثه:”‎ حتى الآن لم تسجل أي حالة، ولكن علينا ضغط كبير جدا خاصة هذه الفترة ولدينا عدد كبير من الشاحنات المحملة بالبضائع داخل الأراضي التونسية وعدد بسيط منها داخل الحدود الليبية مازال سائقوها تحت الحجر الصحي الذي سينتهي الأحد وستجرى لهم بعد ذلك الفحوصات اللازمة وفي حال أظهرت النتائج حالات إيجابية فستتكفل اللجنة المركزية في طرابلس بإرسال سيارة إسعاف مجهزة؛ لنقل الحالات المصابة إلى طرابلس ‎وكذلك الحال لو سجلت حالة داخل البلدية لعدم وجود غرفة عمل صحي حتى الآن”.

وفيما يتعلق بفتح المجال أمام العائلات العالقة في تونس للدخول، أوضح الشواسي :”لا نحن مع الدولة المجلس الرئاسي أصدر قرارا بإغلاق المنافذ ولا اعتراض على هذا القرار ونحن كبلدية معتمدة بشكل كبير على طرابلس وبالتالي لا نفكر في إغلاق حدودنا،ونتمنى أن لا نصل إلى هذه المرحلة”.

عميد بلدية زوارة أعرب في ختام حديثه عن تمنيه بأن لا ينتشر فيروس كورنا في كل مدن ليبيا لأن الخطر سيطال كل الليبيين،مطالباً الدولة أن تتولى سريعا محاصرة هذا الوباء.