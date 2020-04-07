السعودية – ذكرت بورصة السوق المالية السعودية “تداول” أنها ستواصل نشاطها بشكل طبيعي رغم خفض ساعات العمل في ظل الإجراءات الحكومية الخاصة بحظر التجوال بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الشركة، أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، باستمرار العمل بساعات التداول المعلنة لجميع الأوراق المالية المدرجة بشكل عادي أثناء حظر التجول في ساعات العمل المعلنة من العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الظهر.

وأضافت أنها “تطمئن كافة المتعاملين في السوق على إمكانية الوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات وتمكين المشاركين في السوق من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي”.

وفرضت السعودية، الاثنين، حظر تجول كامل على مدار اليوم في العاصمة الرياض ومدن تبوك والدمام والظهران والهفوف وكذلك أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر على الفور وحتى إشعار آخر، ملزمة معظم سكان المملكة بالعزل التام، وذلك بعد أن تم اتخاذ الإجراء نفسه في مكة والمدينة في إطار تكثيف جهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات