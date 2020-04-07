الولايات المتحدة – اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أحرزت “تقدما عظيما” في علاج فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل الأمريكي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عقد مساء اليوم الاثنين: “أحرزنا تقدما عظيما في عمليات العلاج”.

وأشار ترامب إلى أنه سيتم تخصيص مليارات الدولارات كمساعدات للمستشفيات الأمريكية، كما ذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة “3M” بشأن توريد 166.5 مليون كمامة طبية.

كما أعلن الرئيس الأمريكي عن موافقته على تحويل سفينة القوات البحرية الراسخة في مدينة نيويورك إلى مستشفى عائم للمصابين بفيروس كورونا.

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” بأكثر من 350 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بأكثر من 10 آلاف.

ويتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن الرئيس الأمريكي يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء “يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون”، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق اقتصاد البلاد والقيود التي تم فرضها.

المصدر: رويترز + وكالات