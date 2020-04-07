واشنطن – لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقوم الولايات المتحدة بخفض إنتاجها من النفط الخام، إذا لزم الأمر، وذلك للسير على خطى تحالف “أوبك+”.

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخفض إنتاجها النفطي في حال طلبت دول تحالف “أوبك+” ذلك، وقال خلال مؤتمر صحفي أمس: “هذا القرار يجب أن نتخذه، ربما سنقبل وربما لا”.

وأضاف، ترامب أن دول “أوبك+” لم تتقدم بطلب كهذا إليه، متوقعا أن يتراجع إنتاج النفط في العالم بشكل تلقائي بسبب عدم وجود طلب على الخام من جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقبل ذلك هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على النفط المستورد إلى الولايات المتحدة، إذا بقيت أسعار النفط عند مستويات متدنية.

كما أشار في وقت سابق إلى أن روسيا والسعودية من الممكن أن تخفضا إنتاجهما من النفط بنحو 10 – 15 مليون برميل في اليوم، لكن الولايات المتحدة لا تنوي المشاركة في ذلك.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن وجود اتفاق بين موسكو والرياض لخفض الإنتاج، ومن المفترض أن تعقد دول تحالف “أوبك+” ودول منتجة آخرى اجتماعا طارئا يوم الخميس القادم لبحث الأوضاع في سوق النفط.

المصدر: “نوفوستي”