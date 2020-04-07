سويسرا – يرى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، امس أن ليفربول سيكون بطلا للدوري الإنجليزي مهما كان مصير المسابقة التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات تشيفيرين لصحيفة “إيكيبا” السلوفينية، بقوله: “من المستحيل أن لا يكون ليفربول بطلا إذا لعبت المباريات، فمن شبه المؤكد أنه سيفوز باللقب، من الناحية النظرية لم يحصل على اللقب بعد، لكنه بالتأكيد قادر على ذلك”.

وأضاف: “في حال تعذر لعب المباريات، سنحتاج إلى إيجاد طريقة ومفتاح يتم على أساسه الإعلان عن النتائج وتحديد الفائزين (…) لا أرى أي سيناريو لا يكون فيه ليفربول بطلا”.

وكان ليفربول على بعد انتصارين فقط من تحقيق لقبه الأول في الدوري الإنجليزي في 30 عاما، عندما توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجمع ليفربول، الذي خسر مرة واحدة في الدوري هذا الموسم، 82 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي الذي خاض عدد مباريات أقل.

وتابع رئيس الاتحاد القاري :”أدرك أن المشجعين سيشعرون بخيبة أمل إذا أقيمت المباريات في ملعب فارغ أو حتى لو تم حل الموضوع على الطاولة (في إشارة إلى حسم بقرار وليس بنتيجة المباريات في الملعب)، لكنني أعتقد بأن ليفربول بطريقة أو بأخرى سيفوز باللقب”.

وتم تعليق منافسات الدوريات الأوروبية لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

ولم يعلق “يويفا” على موعد محتمل لاستئناف البطولات المحلية والقارية، وأكد أنه يعمل على عدة سيناريوهات، لكن تشيفيرين حذر سابقا من احتمال فقدان الموسم في حال عدم التمكن من استئنافه بحلول أواخر يونيو.

وردا على سؤال حول إمكانية إقامة مباريات في الصيف في بطولتي إيطاليا وإسبانيا (البلدين الأكثر تضررا بالوباء في العالم من حيث عدد الوفيات)، أوضح تشيفيرين: “أنا متفائل بشأن رؤية نهاية بطولة إسبانيا، ومتفائل أيضا بشأن مسابقة إيطاليا، بالطبع، لا يمكنني أن أعد بأي شي”.

وشدد على أن معاودة المباريات تتوقف “على الوضع الصحي، والظروف الآمنة في البلدين”.

وحول سؤال ما إذا تم وضع المعايير التي سيتم من خلالها تحديد البطل أو الترتيب النهائي للبطولات في حالة عدم استئنافها، قال: “لا، لم نفعل ذلك (…) نحن نستعد حتى لمثل هذا السيناريو، ولكننا لم نبدأ العمل على ذلك. ونحن ما زلنا ملتزمين تماما بالمضي قدما حتى إنهاء البطولات”.

المصدر: “وكالات”