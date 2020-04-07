تونس – أعلنت وزارة الصحة في تونس،امس تسجيل 22 إصابة جديدة من مجموع 580 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 596 حالة مؤكدة من بين 7725 تحليل مخبري.

وقالت الوزارة إنها لم تسجل وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، علما أن 22 شخصا فارقوا الحياة بسبب الفيروس في البلاد، وهي موزعة على الولايات التالية، 4 صفاقس، 3 سوسة، 3 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 2 تونس، 2 مدنين، 1 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 1 بن عروس.

وأفادت بأنه تم إخضاع 19122 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18720 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و402 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

المصدر: RT