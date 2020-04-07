ليبيا – استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق المفوض محمد سيالة اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا دي مايو.

الطرفان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وآخر تطورات هذا الأمر خاصة في إيطاليا.

وبدوره ،أكد سيالة وقوف ليبيا حكومة وشعبا مع إيطاليا حتى تجتاز هذه المحنة وأن ليبيا على ثقة من قدرة إيطاليا على التغلب وتجاوز هذا الوباء.

من جانبه، تقدم الوزير الإيطالي بالشكر والتقدير لحكومة الوفاق والشعب الليبي لتضامنهم الكامل مع إيطاليا وللمبادرة الطبية التي تقضي بإرسال حوالي 30 طبيبا وطبيبا مساعدا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.