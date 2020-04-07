خبراء الصحة: هذا هو التوقيت المثالي للإقلاع عن التدخين بسبب كورونا

خبراء الصحة: هذا هو التوقيت المثالي للإقلاع عن التدخين بسبب كورونا

فرنسا – حث خبراء الصحة اليوم المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة، وشركات السجائر على التوقف عن إنتاج وبيع منتجات التبغ، وذلك للمساعدة في تقليص المخاطر الناجمة عن “كوفيد-19”.

وقال قان تشيوان خبير الصحة العامة والمدير بالاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة، في بيان، “أفضل شيء يمكن أن تقدمه صناعة التبغ لمكافحة كوفيد-19 هو التوقف فورا عن إنتاج وتسويق وبيع التبغ”.

وأضاف تشيوان أن الحكومات بأنحاء العالم عليها “التزام أخلاقي” بنصح المدخنين بالتوقف عن ذلك، وأشار إلى أنه التوقيت المثالي تماما للإقلاع عن التدخين.

وأفاد الاتحاد الذي يجمع تحت مظلته متخصصين دوليين في الأمراض التنفسية وأخصائيين في الرئة ومسؤولين وهيئات صحية بأنه “قلق للغاية” بشأن تأثير كوفيد-19 على مدخني العالم البالغ عددهم 1.3 مليار، وخاصة من يعيشون منهم في الدول الأشد فقرا حيث تعاني الأنظمة الصحية من ثقل الأعباء.

ومن المعروف أن التدخين يضعف جهاز المناعة بالجسم ويجعله أكثر قابلية للتأثر بالأمراض المعدية، وربما يعاني المدخنون أيضا من أمراض بالرئة أو انخفاض كفاءة الرئة مما سيزيد بقوة خطر إصابتهم بأمراض خطيرة.

المصدر: رويترز