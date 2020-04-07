العراق – دعا الفريق الإعلامي لخلية الأزمة العراقية الخاصة بمكافحة كورونا، وسائل الإعلام إلى تكثيف حملة توعية المواطنين بضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي المنزلي لتفادي الإصابة بالفيروس.

وقال رئيس الفريق، ومدير عام الإعلام البيئي في وزارة الصحة أمير علي الحسون في بيان صحفي، إن “الفريق ومن خلال مراقبته حالات خرق الحظر في عموم أحياء ومناطق بغداد والمحافظات يوصي القنوات الفضائية ‏والمؤسسات الإعلامية المحلية بالتشديد على توعية المواطنين بعدم التراخي في تطبيق الحجر الصحي”.

وأضاف، أن “أي إهمال في تنفيذ توصيات وزارة الصحة سيسبب بحدوث العدوى من الملامسين المصابين”، مشيرا إلى أن “هذا الأسبوع يعد الأكثر خطورة، مختلفا عن جميع المراحل التي مرت بها البلاد خلال الأزمة”.

وأشار، إلى أن “الفريق الإعلامي دعا إلى تشديد الحملات التوعوية ولاسيما في المناطق التي تحدث فيها خروقات، وحث على استضافة المعنيين بالتثقيف في هذا الموضوع كي يتم الحفاظ على أكبر قدر من الالتزام”.

المصدر: RT