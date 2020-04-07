دبي – أعلنت شرطة دبي، بأن تصاريح الخروج أثناء عمليات التعقيم الوطني، التي تمتد على مدار اليوم، لا تقتصر على السيارات فقط، بل تشمل المشاة وسائقي الدراجات الهوائية كذلك.

وأضافت الشرطة على موقع إصدار التصاريح الإلكتروني فقرة “للمشاة وراكبي الدراجات”، مشيرة إلى أن الهدف من تمديد عمليات التعقيم هو التباعد الاجتماعي، ولا يقتصر ذلك على الخروج بالسيارات فقط.

وأكدت كذلك، على تحديث موقع التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، مشيرة إلى إضافة فقرة تتعلق بالأسئلة الأكثر شيوعا، في ظل وجود استفسارات عدة لدى أفراد المجتمع عن آليات تطبيق تمديد عمليات التعقيم وما يلازمها من تقييد للحركة على مدار الساعة.

وناشدت شرطة دبي الراغبين في الحصول على التصريح التسجيل عبر الموقع الرسمي الذي أطلقته الحكومة، وحددت هواتف للاستفسار.

المصدر: “الإمارات اليوم”