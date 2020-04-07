ليبيا – أصدر رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكسك أمس الأول قراراً بتشكيل لجنة عليا تتولى متابعة وتقييم اجراءات مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد برئاسة وكيل الديوان.

شكشك أوضح في قراره رقم “171” نشره عبر مكتبه الإعلامي أن اللجنة ستشكل بعضوية كل من :”رئيس الهيئة الاستشارية،مدير مكتب المتابعة الخارجية،مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام،مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام،مدير الإدارة العامة لتقييم اداء الشركات والمصارف، مدير مكتب العقود،مدير الإدارة العامة لمتابعة الميزانية المكلف”.

وبحسب الديوان فأن مسار عمل اللجنة يهدف التقليل من المخاطر المحتملة للأزمة قدر الإمكان بداية بوضع تصور حول متطلبات واحتياجات مواجهة الازمة المتوقعة ومن ثم المباشرة في تقييم التدابير الوقائية والاستعدادات الأولية التي وضعتها حكومة الوفاق لاحتواء الكارثة قبل وقوعها بما فيها كيفية تقدير وتوفير المخصصات اللازمة لذلك وآليات توفير المواد والتجهيزات وتنفيذ الأعمال ثم متابعة وتقييم كافة الإجراءات التنفيذية ومراجعة كيفية التصرف في الأموال المتاحة بالتفصيل من خلال برنامج المراجعة المصاحبة بعد التصرف كما سيشمل التقييم جوانب مدى المبادرة تحمل المسؤولية أو التقصير والسلبية.



ونوّه إلى أن اللجنة قامت بالتواصل مع كافة الجهات المعنية واللجان المشكلة لهذا الغرض وعقدت عدد من الاجتماعات التقابلية والقيام بالزيارات الميدانية وتم حصر كافة الأموال المسيلة وجاري مراجعة أوجه التصرف فيها من خلال إدارات الديوان المختصة وفق الخطة التي وضعتها اللجنة وبتوجيهاتها ومتابعتها كما سيتم إعداد التقارير بنتائج أعمال الرقابة ونشرها على العموم.



المكتب الإعلامي ذكر أن الديوان يعي جيداً أن هذه الازمة عالمية ويقدر حجم الكارثة فيما لو استشرى هذا الوباء في الدولة لا قدر الله لذلك سيتعامل مع كافة الإجراءات والتصرفات التي تمت أو ستتم على أنها قوة قاهرة وسوف يضع بحسبانه متطلبات وضرورة سرعة الإنجاز في ظل الظروف غير العادية.