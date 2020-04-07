ليبيا – قال مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق توفيق حريشة إنه تم استلام غرف عزل متنقلة ومعدات حماية شخصية من الخارج.

حريشة أكد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الإثنين على تجهيز مركز عزل جديد يحمل 60 سريراً وقابل للزيادة بقدرة استيعابية 50 سرير.

وأوضح أن الحالة الثانية المصابة في طرابلس تتماثل للشفاء وأجريت لها صورة مقطعية للصدر وأعطت نتائج مبشرة

وطالب المواطنين بمساعدة وزارة الصحة في أداء عملها من خلال الهدوء والبقاء في بيوتهم.

كما نوّه إلى أن العمل جار على تجهيز باقي المستشفيات للكشف عن حالات الإصابة بفايروس كورونا، مؤكداً على أن الإمدادات تصل تباعاً لتغطي كل البلديات.