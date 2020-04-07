ليبيا – أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق إخلاء سبيل 1300 موقوفا احتياطيا وذلك في إطار التعامل مع جائحة كورونا والوقاية منها تقليلاً من الإكتظاظ داخل مؤسسات الإصلاح و التأهيل.

الوزارة وفي بياناً لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي أشارت إلى أن الموقوفين قيد التحقيق والمحاكمة طوال المدة الماضية حيث بلغ عدد المفرج عنهم حتى نهاية شهر مارس الماضي 1347 موقوفاً.

وأوضحت أن الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم كانوا موزعين حسب مكاتب المحامين العامين التالية:” 700 موقوفاً مكتب المحامي العام طرابلس،210مكتب المحامي العام مصراتة، 201 موقوفاً مكتب المحامي العام الزاوية ، 158مكتب المحامي العام الخمس، 78 مكتب المحامي العام غريان”.

عدل الوفاق بيّنت أن النيابة العامة ممثلة في مكاتب المحامين العامين تعمل على موافاة مكتب النائب العام بأعداد النزلاء المحكومين ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط التي نص عليها كتاب المجلس الأعلى للقضاء رقم (2020/494) تمهيدا لإحالتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء من حيث الإختصاص.