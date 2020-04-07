ليبيا – أعلنت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة بمدينة الكُفرة مصادرة شاحنتان كانتا تقوما بالسرقة والتنقيب عن الذهب داخل الاراضي الليبية بالإضافة الى تهريب الهجرة غير الشرعية.

الكتيبة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها خرجت في دوريات لأكثر من 10 أيام وصادرت شاحنتان كانتا تقل حوالي 25 شخص من المهاجرين غير الشرعيين لأجل التنقيب وسرقة الذهب داخل الأراضي الليبية.

وأوضحت الكتيبة أنه وبعد صدور التعليمات من القيادة العامة للجيش بشأن قفل الحدود الجنوبية الشرقية مع دول الجوار تشاد والسودان وذلك تحسبا لتفشي وباء فيروس كورونا الخطير الذي إنتشر في عدد من دول العالم بما فيها ليبيا وتحسبا لكبر المساحة الجغرافية للحدود الليبية فإن دخول مثل هذه الأوبئة وغيرها سيكون عن طريق مهربي البشر والهجرة غير الشرعية.

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