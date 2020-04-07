إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت في تأجيل خطة ريال مدريد الإسباني، لضم الشاب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وكتبت صحيفة “AS” الإسبانية، على غلافها الصادر صباح اليوم، أن مبابي هو هدف ريال مدريد الكبير، ولكن أزمة فيروس كورونا، تؤجل انقضاض “الميرينغي” على اللاعب الفرنسي لصيف 2021.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الشاب الفرنسي لم يجدد عقده مع النادي الباريسي الذي ينتهي صيف 2022، لتبقى كل الملفات مؤجلة حتى إشعار آخر.

وضربت الأزمة الإقتصادية التي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا وتسببت في تعليق النشاط الكروي، أغلب الأندية في أوروبا.

المصدر: وكالات