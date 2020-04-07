ليبيا – أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بنغازي مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بنغازي .

وقدمت اللجنة كافة المعلومات المطلوبة للرأي العام عن الحالة وهي عمره والمكان العائد منه وهو تركيا إضافة لحالته الصحية ومركز العزل المخصص له طالبة من المواطنين الالتزام بالحجر التام طيلة 24 ساعة اذا تطلب الأمر .

في ذات السياق ، أكدت اللجنة العليا المشكلة لذات الغرض في مدينة مصراتة اليوم أيضًا في مؤتمر صحافي مطول كافة التفاصيل عن الحالات مسجلة لديها مطالبة المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات والارشادات الصادرة بالخصوص .

وبينما كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتكتم ولايزال يربك المواطنين باخفاء اماكن تسجيل الحالات ، أكدت لجنة مصراتة أن الحالات لديها بلغت تسعة ، لتكون بذلك 7 من الحالات التي أعلنها المركز وتكتم عن مكان تسجيلها مسجلة هناك باستثناء حالة واحدة بقيت مجهولة حيث لم تتبناها مصراتة ولا بنغازي .

وقد أعرب مواطنون في مصراتة وبنغازي عن ارتياحهم من إعلان اللجنتين لتفاصيل الحالات وأعدادها بعيدًا عن التكتم غير المبرر الذي يسلكه المركز الوطني لتخرج بعدها اللجان المحلية وتكشف كل شيء صراحة وتتركه في الهواء متكتمًا دون سبب ومثيرًا لجدل كان الليبيون في غنى عنه .

المرصد – متابعات

بعد أول وفاة بعدوى محلية .. مكافحة الأمراض يواصل التكتم وإرباك المواطنين . #ليبيا #المرصد #فيروس_كورونا https://t.co/UlJjjmQao2 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 3, 2020