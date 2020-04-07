ليبيا – قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن الأوروبيين وغيرهم يدركون منذ البداية أن مذكرة التفاهم العسكري بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليست إلا محاولة إنقاذ من أنقرة لوقف تقدم قوات الجيش الوطني نحو العاصمة طرابلس وتحريرها من الميليشيات والجماعات الإرهابية.

العقوري وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أعرب عن أمل مجلس النواب في أن تحقق العملية العسكرية “إيريني” كامل أهدافها بمنع وصول الأسلحة والمرتزقة من الحكومة التركية إلى طرابلس مما سيكون له تداعيات إيجابية على استقرار المنطقة.