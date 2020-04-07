انجلترا – اوضح النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء في حديث صحفي، إنه ليس من العدل استهداف اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال سولشاير لشبكة سكاي الرياضية: “كرة القدم تصبح أحيانا هدفا سهلا. ليس من العدل استهداف أي فرد أو لاعب كرة قدم”.

وتابع: “أعرف لاعبين يبذلون جهودا كبيرة لخدمة المجتمع، كما يقوم آخرون بالكثير للمساعدة في مواجهة الأزمة”.

ونوه قائلا: “تتفاوض الأندية مع اللاعبين بشأن المساهمة التي يستطيعون القيام بها. الوضع ليس سهلا لأي شخص واستهداف أشخاص بعينهم ليس عادلا”.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قد أثار جدلا الأسبوع الماضي، عندما دعا لاعبي “البريميرليغ” للقيام بدورهم والموافقة على خفض رواتبهم، حتى لا يتم الاستغناء عن الموظفين، في وقت تكافح فيه البلاد انتشار فيروس كورونا.

ويحصل اللاعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز على راتب أسبوعي، يفوق ما يحصل عليه الموظف البريطاني العادي في سنوات.

المصدر: رويترز