ليبيا – وجه مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إدريس الإحيمر أمس الإثنين تعليماته إلى كافة المصارف التجارية بالبلاد بشأن توصيات اللجنة العليا لمواجهة جانحة كورونا المستجد بضرورة التعقيد بها.

اللجنة العليا ذكرت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمصرف بعدم التعامل بالكاش قدر المستطاع خلال الفترة الحالية واستبدالها بالخدمات الالكترونية وذلك لضمان عدم انتشار الوباء.

وأكدت اللجنة العليا للوباء بضرورة التقليل من عدد الموظفين العاملين بالمصارف التجارية بتخفيضهم إلى 50 % وتوفير مراكز اتصال من اجل استفسار العملاء بالمصارف.

وطالبت اللجنة العليا لوباء كورونا من كافة الموظفين العاملين بالمصرف بضرورة التقليل من الازدحام داخل المصارف ومنع الانتظار بالداخل والجلوس خارج المصرف.

كما شددت اللجنة العليا من كافة المصارف بعد عمل الموظفين الذين يعانون من امراض مزمنة مثل امراض الكلى والكبد والقلب والأورام والجهاز التنفسي والسكر وضغط الدم وعدم عمل الموظفين فوق الــ60 عاما واعطائهم إجازة او العمل بمنازلهم.

وأوضحت اللجنة في توصياتها للمصارف بضرورة تعقيم العملة النقدية وعزلها في حجر مغلقة لمدة تتراوح بين 14 إلى 20 يوماً وتعريضها على الاشعة فوق البنفسجية لضمان خلوها من الفيروسات.

وطالبت اللجنة بضرورة التعقيم اليومي لكافة المقرات بالمصارف وتعقيم أجهزة الحاسوب والأجهزة المستخدمة في المصارف والتنظيف المستمر لشبابيك المصرف.