ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الاثنين إجتماعاً مع عمداء البلديات بحضور وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر ووكيلي وزارتي الحكم المحلي والمالية.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة جائحة كورونا والمختنقات التي تعترض البلديات للقيام بواجبها وكيفية تذليلها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم” 242″ بشأن تخصيص مبالغ مالية للبلديات لمواجهة الجائحة التي اعتبروا بأن آلية صرفها تتداخل في اختصاصات بعض الوزارات حيث أوضح معيتيق والوزير مع العمداء فحوى القرار وآلية الصرف.

ومن جهتهم، أكد عمداء البلديات تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة من قبلهم وفق البرنامج المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية من أجل الوقاية من الوباء ومكافحته لضمان سلامة المواطنين وتجاوز البلاد للمحنة.