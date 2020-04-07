إيطاليا – يدور الحديث مؤخراعن إحتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة، وخرج من دائرة الشائعات ليصبح، حسب التقارير الصحفية، أكثر جدية.

الحديث عن احتمالية مغادرة رونالدو لأسوار “السيدة العجوز” بدأ يتبلور في ظل معاناة النادي الإيطالي (يوفنتوس) اقتصاديا جراء فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وترى وسائل الإعلام أن يوفنتوس يجد برحيل “الدون” الحل الأمثل لتعويض جميع الخسائر المالية، إذ سيحصل النادي على 60 مليون يورو على الأقل من قيمة الصفقة، إذا تمت، كما أنه سيوفر راتبه المرتفع الذي يبلغ 35 مليون يورو سنويا، صافية من الضرائب.

كما أكدت بعض المصادر سابقا أن رونالدو يشعر بالندم على رحيله عن ريال مدريد عام 2018 مقابل 100 مليون يورو، والأمر ينطبق على النادي الإسباني الذي ما زال يعاني من غياب كريستيانو على الصعيد الهجومي، ولم يتمكن أي لاعب من تعويض مكان “الدون”.

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن عودة رونالدو إلى ريال مدريد ممكنة، ولكن في نفس الوقت ستكون صعبة للغاية.

وتعتمد عودة رونالدو إلى ملعب “سنتياغو برنابيو” على عدة عوامل أبرزها رغبة رونالدو نفسه بالعودة، واستعداد إدارة الريال ماليا لإتمام الصفقة، وإن كان تأثير فيروس كوفيد-19 قد يقف عائقا أمام عودته المنتظرة لعشاق “الملكي”.

فربما لن يكون رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، راغبا بدفع 60 مليون يورو على لاعب يبلغ من العمر 35 عاما، وبراتب ضخم، في ظل الأزمة الاقتصادية التي لحقت بالنادي، وإن كانت بدرجة أقل من يوفنتوس.

الأكيد أن أزمة فيروس كورونا تسببت في مشاكل في الساحة الرياضية عموما، وقد نشهد تغييرات عديدة في عالم كرة القدم، وما كان مستحيلا بالأمس قد يغدو ممكنا في المستقبل.

المصدر: RT