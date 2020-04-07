انجلترا – بعثت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، رسالة تنطوي على “تقدير دائم وأمنيات طيبة” للعاملين في المجال الصحي في أنحاء العالم، بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وقالت الملكة في رسالتها لجميع العاملين في المجال الصحي: “أود أن أشكر جميع العاملين في مهنة الرعاية الصحية لالتزامكم واجتهادكم الذي ينم عن إنكار للذات، حيث تقومون بأدوار مهمة للغاية لحماية وتحسين الصحة ورعاية الناس”.

وأضافت: “نبعث أنا وعائلتي تقديرنا الدائم وأمنياتنا الطيبة لكم”.

وتأتي رسالة الملكة البريطانية تزامنا مع الجهود الكبيرة التي تبدلها الفرق الطبية في جميع أنحاء العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و352 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفا.

المصدر: وكالات