ليبيا – أكد مدير مديرية أمن بنغازي – رئيس اللجنة الرئيسة لمكافحة وباء كورونا في المدينة العميد عادل عبدالعزيز على أن كافة الأوضاع تحت السيطرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالة المعلن عن إصابتها بفايروس كورونا المستجد.

عبدالعزيز شدد في تصريح لوكالة الأنباء الليبية التابعه للحكومة الليبية أن الحالة تم حجرها في المكان المخصص للعزل الطبي بمستشفى الهواري العام وأن فرق الرصد والتقصي باشرت مهامها في جمع بيانات الحالات المخالطة للمريض.

وطالب كافة أهالي مدينة بنغازي تطبيق أقصى درجات قرار حظر التجول وتهيئة أنفسهم لإمكانية تصعيد ساعات الحظر لمدة 24 ساعة مع ضرورة عدم الهلع والتكالب على المحال التجارية والمصارف.

ونوّه العميد عبدالعزيز أن كافة الوحدات تعمل بالتعاون مع الجيش لتشديد الطوق الأمني لكافة مداخل ومخارج المدينة لتطبيق قرار حظر التنقل بين المدن.

ولفت إلى أنه لا داع للقلق داعياً لعدم الاطمئنان الزائد في التعامل مع الوضع الراهن واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المعلن عنها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.