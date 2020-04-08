إشبيلية ينضم إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد في خطة البطالة الجزئية

إشبيلية ينضم إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد في خطة البطالة الجزئية

إسبانيا – أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم الأربعاء تقديم خطة بطالة جزئية لخفض عدد ساعات العمل الأسبوعي وتعليق بعض عقود موظفيه، بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان له: “سيؤثر هذا البرنامج على 254 موظفا في هيكلنا الرياضي و106 أشخاص في هيكلنا غير الرياضي”.

وأضاف: “في الأساس، خطتنا تتضمن تخفيض عدد ساعات عمل بعض الموظفين، وسنعلق فقط العقود المتعلقة مباشرة بالأنشطة المتوقفة تماما، بسبب العزل والقيود التي تفرضها الحكومة”.

ووضح النادي الأندلسي أن خطة البطالة الجزئية هذه ستؤدي إلى تخفيض نسبته 70 % في عدد ساعات العمل لدى أعضاء الجهاز الفني ولاعبي ولاعبات الفريق الأول للرجال والسيدات والفريق الرديف”.

واستثنى النادي من قرار البطالة الجزئية موظفيه الذين يمكنهم الاستمرار في “العمل عن بعد”.

وانضم نادي إشبيلية بقراره إلى نوادي برشلونة وأتلتيكو مدريد وإسبانيول التي سبقته في اتخاذ قرارات مشابهة.

وكانت رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستدعم الأندية في جهودها لتطبيق خطط بطالة جزئية في محاولة للحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19.

ومددت إسبانيا، البلد الأوروبي الثاني الأكثر تضررا من انتشار جائحة كورونا مع 140510 إصابات و13798 وفاة، مددت العزل التام في البلاد حتى 25 أبريل الحالي.

المصدر: ” أ ف ب”