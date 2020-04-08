لبنان – أعلن الجيش اللبناني عن إصابة ضابط و12 عسكريا بجروح في أعمال شغب اندلعت داخل سجن القبة بمدينة طرابلس.

وجاء في بيان لقيادة الجيش، اليوم الثلاثاء، أنه “على إثر قيام أعمال شغب داخل سجن القبة – طرابلس، تعرضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة وقطع الزجاج والمفرقعات من قبل أهالي بعض الموقوفين وعدد من الأشخاص الذين حاولوا اقتحام السجن”، مضيفا أن ذلك أدى إلى إصابة ضابط و12 عسكريا بجروح.

وأكدت القيادة أن وحدات من الجيش “لا تزال تعمل على تطويق الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته”.

وتفيد الأنباء الواردة بأن سجن القبة شهد تمردا للسجناء الذين طالبوا بإطلاق سراحهم بسبب فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية