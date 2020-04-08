إيران – كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي اليوم الأربعاء، عن أموال إيرانية تم الإفراج عنها، بعد أن كانت مجمدة في لوكسمبورغ منذ العام 2015.

وقال المسؤول، إنه تم صدور قرار قضائي بالإفراج عن أموال بقيمة 1.6 مليار دولار كانت مجمدة في لوكسمبورغ، رغم الضغوط الأمريكية.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإيراني، أن الأموال المحررة كانت مجمدة في لوكسمبورغ منذ نحو 5 أعوام، مشيرا إلى أنه بفضل متابعات قضائية بدأها البنك المركزي الإيراني تم إحباط مساعي الولايات المتحدة لإيقاف ومصادرة أموال إيرانية مجمدة في أوروبا.

كذلك كشف المحافظ عن قرار قضائي آخر حال دون تسليم الأموال المجمدة في لوكسمبورغ للولايات المتحدة للتعويض عن ضحايا أحداث 11 سبتمبر.

وعلق على ذلك همتي قائلا، إن “قرارا المحكمتين المنفصلتين يشكلان انتصارا لإيران وتم بفضل رصدنا الذكي لمساعي الولايات المتحدة ومتابعة القضية من الناحية الحقوقية في لوكسمبورغ”.

وتأتي الخطوة في وقت حرج تمر فيه إيران، حيث تكافح جاهدة لوقف تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لصعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، والتي أثرت بشكل كبير على إيرادات البلاد، ولا سيما من النفط.

المصدر: RT