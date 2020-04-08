الإمارات العربية – أفادت وزارة الصحة الإماراتية، امس بأنها سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض يبلغ 2359 حالة.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى استقرار نسبي لمعدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث سجلت في البلاد الأحد الماضي 294 حالة وأمس الاثنين 277 إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات في الإمارات خلال الأيام الماضية جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، وكذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالتدابير الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.

‏كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية كان يعاني من أمراض مزمنة، مضيفة أن عدد المتوفين بالفيروس في البلاد بلغ 12 شخصا.

وأكدت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد والتعافي التام من أعراض المرض بفضل الرعاية الصحية اللازمة منذ دخول هذه الحالات إلى المستشفى، وبذلك وصل مجموع المتعافين إلى نقطة 186 شخصا.

المصدر: وام