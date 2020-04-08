ليبيا – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء اجتماعاً مع عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا – وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

الإجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة سير عمل اللجنة، والوزارة خلال الأزمة الراهنة وذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها الرئيس لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا.

واطلع الثني خلال الاجتماع الذي عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي على عمل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، مؤكداً على ضرورة التشديد على تطبيق قرار حظر التنقل بين المدن والالتزام بساعات حظر التجول المفروضة داخل كافة المدن والمناطق.

كما أطلع وزير الداخلية، رئيس مجلس الوزراء على الأوضاع الأمنية في كافة المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.

وشدد الثني على ضرورة تأمين المناطق المحررة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.