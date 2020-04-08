مصر – حذرت الجامعة العربية، امس إسرائيل من توظيف أزمة وباء كورونا لضم أراض فلسطينية جديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمين عام الجامعة، أحمد أبو الغيط، من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير الفلسطينية، وفق بيان للجامعة.

وناقش الاتصال “ما يتعلق بمواجهة كورونا في الضفة الغربية وغزة، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى استغلال حالة الوباء لضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان”.

وأشارت الجامعة أن “ما يقوم به الاحتلال استغلال للظرف العالمي الطارئ المتعلق بمواجهة كورونا من أجل توسيع البؤر الاستيطانية وفرض واقع جديد على الأرض، خاصة في القدس الشرقية ومحيطها”.

والإثنين، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس زعيم تحالف “أزرق- أبيض”، على فرض السيادة على غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة في يوليو/تموز المقبل، في إطار الاتفاق المرتقب على تشكيل ائتلاف حكومي بينهما.

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، أقامت تل أبيب 132 مستوطنة و121 بؤرة استيطانية يقيم فيها 427 ألف يهودي، بحسب معطيات سابقة لحركة “السلام الآن” الإسرائيلية.

وقالت الجامعة العربية إن ذلك “يعكس سعياً لتوظيف حالة الانشغال العالمي بمواجهة هذا الوباء من أجل تنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية”.

وحذرت من أن “إقدام إسرائيل على تنفيذ مخططات الضم لمناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ سيكون بمثابة لعب بالنار ودعوة مفتوحة لإشعال الموقف، في وقت يحتاج العالم فيه لتركيز كافة جهده وطاقاته لمواجهة الوباء”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 261، من بينهم 42 متعافيا، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأناضول