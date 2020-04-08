ليبي – قرر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تمديد الأحكام المتعلقة بحظر التجول وإستثناءاته حتى يوم الأربعاء الموافق الـ15 من شهر أبريل الجاري.

المستشار بوشناف أكد في قراره رقم”407″ والذي تلقت المرصد نسخة منه الإستمرار بحظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً ومنع حركة التنقل نهائياً بين المدن و القرى بالإضافة إلى قفل المنافذ البرية والبحرية و الجوية فيما يخص حركة الأشخاص .

كما أشار إلى الإستمرار في الإستثناءات المقررة للجهات التي تتطلب أعمالهم التنقل أثناء ساعات حظر التجول.

وزير الداخلية طالب العمل بالقرار من تاريخ صدوره،داعيا الجهات المختصة تنفيذه ونشره في وسائل الإعلام المختلفة.

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