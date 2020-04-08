ليبيا – أكد عضو شعبة الإعلام الحربي عقيلة الصابر أن السرية الطبية التابعة للجيش والمتمثلة في المستشفى الميداني للكتيبة «648 ورشفانة» تباشر تعقيم عدد من مواقع قوات الجيش في محور عين زارة بينها مواقع كانت من قبل تحت سيطرة المرتزقة السوريين التابعين لحكومة الوفاق.

الصابر قال في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إن ذلك جاء بعد إحكام قوات الجيش السيطرة الكاملة على تلك المنطقة ويأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية الوحدات التابعة للجيش من كورونا.

وأشار عضو شعبة الإعلام الحربي إلى أن غالبية محاور القتال في طرابلس تم تعقيمها من السرية الطبية التابعة للجيش، مؤكداً أن السرية مستمرة بشكل يومي في تعقيم وتطهير كافة المحاور وخاصة التي تم تحريرها من قبضة المرتزقة السوريين.

ولفت إلى أن الحكومة التركية نقلت عدداً من المصابين في صفوف المرتزقة السوريين إلى ليبيا للتخلص منهم أولاً ودعم ميليشيات الوفاق في محاور القتال بطرابلس لعرقلة تقدم الجيش.