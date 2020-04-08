ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي إنه أجرى إتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند للتأكيد على حقهم في دحر من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) والذي أدعى أنها قصفت أحياء ومستشفيات طرابلس وتقطع المياه عنها حسب زعمه.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أمس الثلاثاء قال:” إنّ وقف العدوان هو ضرورة قصوى لتوحيد جهود مكافحة وباء كورونا ونجاحها ‏وحذرتُ من انحياز عملية إيريني البحرية الأوروبية لصالح الطرف المُعتدي على طرابلس”.

‏وأضاف :”أعربت عن دعمنا للمصرف المركزي في موقفه المتوازن للحفاظ على الاستدامة المالية وقيمة الدينار في ظل انعدام إيرادات النفط”.

السويحلي إختتم منشوره بالقول:” جددتُ التذكير بأنّ الحبري مسؤول عن تحميل الدولة ديوناً بقيمة 50 مليار دينار لدعم حفتر وطباعة 12 مليار دينار بطريقة غير قانونية في روسيا أدت إلى انهيار الدينار الليبي”.