ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر إن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا يطالب المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتحمل مسؤوليتهم ازاء ماوصفها بـ”اعتداءات حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وهو يعلم انهم غير قادرين أو ليس لديهم الرغبة.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء أكد أن باشاآغا يعلم أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية ينتظران من ينتصر.

وإختتم عضو مجلس الدولة تغريدته :”فلا داعي لتكرار تصريحات تفسر بالعجز وطلب استغاثة انها حرب والحرب بحاجة لحسم”.