انجلترا – اكد مسؤول بوزارة الصحة البريطانية إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بوضع مريح ومستقر ومعنوياته جيدة بعد إمضائه ليلة ثانية في العناية المركزة جراء تدهور صحته بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف وزير الدولة بوزارة الصحة، إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء: “رئيس الوزراء في حالة مستقرة… تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق، لكنه ليس موضوعا على جهاز التنفس الاصطناعي ..سيعود قريبا للقيادة”.

وأمضى جونسون ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بسبب مضاعفات إصابته بالفيروس.

ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام. إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وبينما يكافح جونسون فيروس كورونا المستجد في المستشفى، تدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في التفشي وتشهد جدلا حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

المصدر: وكالات