الصين – أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا من 32 حالة في اليوم السابق، كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.

وأضافت اللجنة في بيانها، أن عدد حالات الإصابة الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم امس، بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق.

وذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله، إلى 137 حالة.

ولا تحصي السلطات الصينية عدد من لا تظهر عليهم الأعراض ضمن حصيلتها للإصابات المؤكدة إلى أن تظهر على المرضى أعراض كالحمى أو السعال.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81802 والوفيات إلى 3333.

وأصبح أكثر ما يقلق الصين في الأسابيع الأخيرة هو ما يسمى بالحالات الواردة من الخارج، والمرضى المصابون بالفيروس ويمكنهم نقله لآخرين، لكن لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

وأغلقت البلاد حدودها أمام كل الأجانب تقريبا، مع انتشار الفيروس عالميا، على الرغم من أن معظم الحالات الواردة من الخارج لصينيين عائدين من الخارج.

ودفعت الحكومة المركزية أيضا السلطات المحلية لتحديد وعزل المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر:وكالات