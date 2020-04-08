ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنّ المقاتلين السوريين الذين دفعت بهم أنقرة إلى ليبيا يواجهون الموت، مشيرا إلى وجود حالة تمرد غير مسبوقة في صفوفهم بعد أن شعروا أنه قد تم التخلي عنهم.

عبد الرحمن وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” اليوم الأربعاء أضاف أن المقاتلين السوريين باتوا يشعرون اليوم بأنه قد تمّ توريطهم من قبل أردوغان في مستنقع الحرب بليبيا التي لا ناقة له.

وأوضح:” كانت لدينا توقعات بأن تكون هناك حالات تمرد واستياء من جانب هؤلاء السوريين الذين تم الزج بهم في الحرب في ليبيا من قبل قادتهم الموالين لتركيا مثل فيلق الشام الإسلامي الذي يعتبر الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين والقادة الذين يعملون مع المخابرات التركية”

وأشار الى أنه عندما تم الزج بهؤلاء في ليبيا قالوا لهم إنهم سوف يقاتلون عملاء إيران وروسيا وسوف يدافعون عن الشعب الليبي الذي جاء لنصرة الشعب السوري سابقا لكن ما نشهده اليوم هو تزايد أعداد القتلى في صفوف هؤلاء المقاتلين حيث قتل منهم حوالي 165 مسلحا خلال المعارك في ليبيا، فيما بعض هؤلاء قتل على يد مجموعات سلفية موالية لحكومة الوفاق”، وفق قوله.

وبين عبد الرحمن أن هؤلاء المقاتلين يجدون أنفسهم في مناطق لا علاقة لهم بها ويتعرضون للقتل في المعارك ويخشون من الجيش الوطني الليبي والأهالي الموالين له.

مدير المرصد السوري إختتم بالقول:”هناك حالة استياء كبيرة في صفوف المرتزقة خاصة بعد أن بدأت تنكشف حقيقة الوعود التركية الزائفة وهناك أيضا البعض من بين هؤلاء المقاتلين يرغبون بالعودة إلى سوريا أحياء ولا يرغبون أن يعودوا قتلى في التوابيت كما أن غالبية الجثث تدفن في عفرين السورية وليس في مناطقهم”.