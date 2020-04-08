فيينا – عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم بعد انخفاض استمر يومين، إذ تلقت الأسعار دعما من آمال بأن اجتماعا بين “أوبك” ومنتجين آخرين سيطلق تخفيضات إنتاج تستهدف دعم أسعار الخام المتهاوية.

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام “برنت” بنسبة 0.8% إلى 32.08 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 3.6% يوم أمس الثلاثاء.

أما الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” فقد صعد بنسبة 3.8% إلى 24.45 دولار للبرميل، بعد أن هبط 9.4% في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع من المقرر عقده يوم غد الخميس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين أعضاء منظمة “أوبك” وحلفائها، بمن فيهم روسيا، أكثر نجاحا من اجتماع عقد في أوائل مارس الماضي، والذي فشل خلاله تحالف “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق بشأن التخفيضات.

وعلى صعيد متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، إنه من المتوقع انخفاض الإنتاج الأمريكي من النفط الخام خلال العام الجاري بواقع 470 ألف برميل يوميا، وإن الطلب من المقرر أن يهبط بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في 2020.

المصدر: “رويترز”