“بؤرة كورونا في الصين” تسمح لسكانها بمغادرتها لأول مرة منذ عزلها قبل 76 يوما

“بؤرة كورونا في الصين” تسمح لسكانها بمغادرتها لأول مرة منذ عزلها قبل 76 يوما

الصين – بدأت مدينة ووهان الصينية السماح لسكانها بمغادرتها، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ عزل المدينة قبل 76 يوما لاحتواء تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ فيها، رغم المخاوف من موجة عدوى ثانية .

وغادر أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج المدينة، التي تقع في وسط الصين، بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء بخمسين دقيقة (16:50 بتوقيت غرينتش)، وفُتحت الطرق السريعة أمام السيارات للخروج من المدينة في التوقيت نفسه تقريبا.

وكانت السلطات الصينية قد عزلت المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص يوم 23 يناير الماضي، بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا الذي ظهر في المدينة أواخر عام 2019، شديد العدوى وربما مميت.

وسرعان ما أصبح موضوع انتهاء العزل في ووهان الأكثر رواجا على موقع “وويبو” الصيني الشبيه بتويتر، وكتب مشاركون تعليقات مثل “مرحبا بعودة ووهان”.

وقال تلفزيون الصين نقلا عن هيئة السكك الحديدية إن 55 ألف شخص سيغادرون ووهان بالقطار اليوم الأربعاء، وذلك استنادا إلى مبيعات التذاكر.

وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا في المدينة 2571 شخصا، أي نحو 80 بالمئة من إجمالي الوفيات في الصين، حسب الأرقام الرسمية.

وفي ذروة العزل، أُجبر السكان على البقاء في بيوتهم وغدت ووهان أشبه بمدينة أشباح حيث كانت الشوارع خالية ولا يرى فيها سوى دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف.

لكن جرى تخفيف هذه القيود في الأيام القليلة الماضية مع تراجع الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أعداد قليلة للغاية.

ولم يسجل بر الصين الرئيسي أي وفيات جديدة بسبب كورونا، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، وسجلت ووهان حالتي إصابة جديدتين فقط خلال الأسبوعين الماضيين.

وتحرص السلطات على المواءمة بين السماح بمزيد من حرية الحركة والنشاط الاقتصادي من جهة، والحيلولة دون موجة جديدة من العدوى من جهة أخرى، حيث توجد مخاوف خاصة من الحالات الوافدة من خارج الصين، أو من الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أي أعراض.

المصدر: رويترز