ليبيا – قامت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بنغازي أمس الثلاثاء بالتعاون مع رئيس وحدة التفتيش والرقابة على الأغذية ومكتب الإصحاح البيئي ومراقبة الاقتصاد وحماية المستهلك بتفتيش ومراقبة الشاحنات المحملة بالبضائع من طرابلس و الخمس ومصر.

جهاز الحرس البلدي أكد عبر مكتبه الإعلامي أنه إتخذ كافة الإجراءات القانونية والإحترازية للكشف على الحمولة وعلى السائقين وذلك بنقلهم في مركبات الإسعاف والطوارئ الى مستشفى الصدرية لأخذ العينات والكشف الظاهري لهم .

وأكد الكشف عن المواد الغذائية والخضراوات والمواد الطبية والأدوية وغيرها من الإحتياجات اليومية للمواطن ضمن حملات ضبط التسعيرة

الحرس البلدي بنغازي لفت إلى قيامه بالكشف الكامل على البضائع وعلى السائقين حيث يتم تعقيم المركبات تحت إشراف هيئة السلامة الوطنية وذلك ضمن الحملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا والحد من إنتشاره .

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