الولايات المتحدة – اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك بصيص أمل في مكافحة جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة على الرغم من أن البلاد تمر حاليا بأسبوع موجع جدا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء: “إننا نرى بصيص أمل على الرغم من أننا نمر بأسبوع موجع جدا جدا”.

وأوضح ترامب أن الاحتياط الأمريكي الوطني يضم حاليا 8675 جهاز تنفس اصطناعي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج نحو 110 آلف جهاز آخر حتى أواخر يونيو، وأضاف: “نحن الآن جاهزون للتحرك”.

واعتبر ترامب أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو عدد أقل بكثير من الوفيات مما كان متوقعا، مشددا على أن إدارته تقوم بعمل دؤوب لتحقيق هذا الهدف.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن عدد وفيات أقل بفيروس كورونا، موضحا: “من الممكن أننا نصل الآن إلى ذروة منحنى فيروس كورونا”.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” بـنحو 394 ألف حالة، والثالثة من حيث عدد الوفيات جراء المرض بـ12716 حالة.

المصدر: وكالات