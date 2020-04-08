تونس – أعلنت وزارة الصحة في تونس، امس تسجيل 27 إصابة جديدة من مجموع 549 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 623 حالة مؤكدة من بين 8274 تحليل مخبري.

وقالت الوزارة إنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 23 شخصا، موزعين على الولايات التالية، 4 صفاقس، 4 سوسة، 3 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 2 تونس، 2 مدنين، 1 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 1 بن عروس.

وأفادت بأنه تم إخضاع 19261 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19126 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و135 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وأضافت أنه تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

هذا، وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

المصدر: RT