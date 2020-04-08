حفل ظهور النار المقدسة يقام في 18 أبريل من دون حجاج

حفل ظهور النار المقدسة يقام في 18 أبريل من دون حجاج

إسرائيل – سيقام حفل ظهور النار المقدسة السبت المقدس الذي يصادف العام الجاري 18 أبريل من دون حضور حجاج.

صرح بذلك رئيس إدارة الشتات والأديان العالمية لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية، أكيفا تور لوكالة “تاس” الروسية مضيفا أن عددا محدودا من المشاركين سيحضرون الحفل وذلك لاتخاذ إجراءات من شأنها الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن نحو 10 اشخاص فقط سيحضرون حفل معجزة انبثاق النار المقدسة من قبر السيد المسيح والذي سيجري بثه المباشر للعالم أجمع من كنيسة قيامة المسيح.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي إن عددا من البلدان سترسل طائرات إلى مطار بن غوريون للحصول على شعلة النار المقدسة. وبعد انتهاء الحفل سيقوم كبير أساقفة الكنيسة اليونانية بإحضار النار المقدسة إلى باب يافا بالقدس من حيث سينقلها الدبلوماسيون الأجانب إلى طائرات بلدانهم.

وأوضح أن رجال الدين الأجانب الذين سيحضرون إلى القدس سيحظرعليهم الخروج من طائراتهم. وستسلم لهم شعلة النار المقدسة من قبل الدبلوماسيين الذين تلقوها بالقرب من باب يافا.

يذكر أن كنيسة القيامة تم إغلاقها يوم 25 مارس الماضي لانتشار وباء فيروس كورونا. وحسب الإذاعة الحكومية الإسرائيلية فإن قرار إغلاق الكنيسة اتخذته الإدارة الدينية المحلية بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: تاس