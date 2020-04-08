ليبيا – أعلن الناطق باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طلب ليبيا منحها عددا من الأجهزة المستخدمة للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

القبلاوي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” قال بشأن وضع العالقين في الخارج إنهم ينتظرون قرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا كي يتخذوا الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية إلى أنهم قدموا مقترحات للجنة العليا من بينها إجراء تحاليل كشف مبكر للعالقين لتحديد المصابين قبل وصولهم ومن ثم تأجير فندق لهم في مدينة مصراتة وتخصيص مكان آخر لهم في طرابلس.

وعن إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا، أوضح القبلاوي أن الموقف اتخذ استجابة لطلب من الحكومة الإيطالية وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.