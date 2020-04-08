فرنسا – يعد مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي هو الشغل الشاغل لإدارة نادي باريس سان جيرمان في الوقت الراهن، مع اقتراب عقده من نهايته.

وكشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن عرض جديد يخطط باريس سان جيرمان، لتقديمه إلى مبابي من أجل إقناعه تجديد تعاقده.

وينتهي عقد مبابي (21 سنة) مع سان جيرمان، في صيف 2022، بينما يحظى اللاعب باهتمام قوي من ريال مدريد الطامح لضم اللاعب سواء بنهاية الموسم الحالي، أو الذي يليه.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن سان جيرمان يرغب في إبقاء مبابي بملعب حديقة الأمراء حتى صيف 2025.

وأشار إلى أن الأهم من كل ذلك هو الراتب، وما سيتقاضاه كيليان مبابي كل موسم، لذلك يفكر سان جيرمان في مضاعفة الراتب الحالي لنجمه الشاب للضغط عليه من أجل إقناعه بالتجديد.

ويتقاضى مبابي مع سان جيرمان حاليًا ما يقرب من 20 مليون يورو سنويا.

جدير بالذكر أن هناك تقارير قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان لن يمانع في رحيل نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل توفير راتب التجديد لمبابي.

وكالات