إسبانيا – أكد الأورغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، أن زميله السابق البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، “سيكون مرحبا به دائما” في الفريق الكتالوني.

وقال سواريز الذي يتعافى من عملية جراحية في الغضروف المفصلي في الركبة اليمنى في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “الجميع يكن المحبة لنيمار في غرف الملابس. إنه لاعب لا جدال فيه، ولا يزال لديه الكثير ليظهره. سيكون مرحبا به دائما في الفريق، ونحن نقدره كثيرا”.

ورد سواريز على سؤال حول الشائعات عن احتمال عودة النجم البرازيلي لبرشلونة، بقوله: “من الصعب الحديث عن اللاعبين اليوم… من الصعب الحديث عمن قد يأتي في هذا الوضع (انتشار فيروس كورونا)”.

وتحدث سواريز أيضا عن امكانية تعاقد الفريق الكتالوني مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (22 عاما)، وقال: “لاوتارو لاعب يتألق في إيطاليا، إنه قلب هجوم متحرك، ومن المهاجمين المذهلين جدا، وذلك يعكس أهميته كمهاجم كبير. ليس هناك أي تعارض، يجب أن يكون سعيدا أن ناديا مثل برشلونة يريده”.

المصدر: أ ف ب