ليبيا – كشف مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري عن إحداثيات ما حصل من إظلام تام في المنطقة الغربية و الجنوبية.

التكوري قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إن ماحدث هو فصل عام في المنطقة الغربية والجنوبية وجاري حالياً دراسة السبب وراء ذلك من قبل الإدارة العامة للتحكم.

وأوضح أن دراسة المسبب تتم عن طريق تتبع خطوط النقل ووضعه و الوضع التشغيلي للمحطة أثناء هذا الفصل وفي وقت قياسي تنادى كل الفنيين و المهندسين و تواجدوا في غرفة التحكم الرئيسية وتم إرجاع التيار الكهربائي للمناطق الغربية العجيلات.

كما طمأن المواطنين بأنه سيتم تغذية طرابلس بالتيار الكهربائي، مؤكداً على أنه في وقت قياسي تم تغذية بعض المحطات بالتيار وبعض المناطق والمنطقة الجنوبية.