ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد أن مقاصد عملية “ايريني” واضحة وهي فرض رقابة بحرية ومنع وصول الأسلحة إلى حكومة الوفاق وضرب اتفاق السراج وتركيا.

صهد أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه في حين يستمر السماح بتدفق السلاح إلى من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) عبر الحدود البرية الليبية المصرية وعن طريق الرحلات الجوية المكثفة من مطارات أبوظبي وغيرها بحسب قوله.

ولفت إلى أن موقف حكومة الوفاق برفضها واحتجاجها مؤسس على أمرين أولهما انحياز هذه العملية الواضح لطرف والثاني أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أية مشروعية لفرض هذا الحظر.

وبخصوص دلالة ترحيب المشير حفتر والبرلمان في الشرق بالعملية قال:”قرارات برلمان طبرق باتت تفتقر إلى أية مشروعية بسبب عدم توفر أي نصاب لهم في عقد جلسة أو اتخاذ أي قرار”.